الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض Icon الكويت: الوضع البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي ضمن الحدود الآمنة Icon عبدالله بن بندر يتفقد مركز القيادة الرئيسي ويعايد منسوبي الحرس الوطني Icon أمطار ورياح شديدة على الشمالية حتى مساء السبت Icon استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند 5.2% Icon العراق يخفض إنتاج نفط البصرة إلى 900 ألف برميل يوميًا Icon الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية Icon ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين بشأن مضيق هرمز Icon ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول في الجوف  Icon تقاليد ارتداء الجنبية بنجران إرث ثقافي غني يتجدَّد في الأعياد والمناسبات Icon

اقتران هلال العيد بكوكب الزهرة يزيّن سماء المملكة

الأحد ٢٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥١ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية مساء أمس، ظاهرة فلكية لافتة، تمثّلت في اقتران هلال العيد بكوكب الزهرة، في مشهد بديع.

ورُصد الهلال في الأفق الغربي عقب غروب الشمس، مترافقًا مع كوكب الزهرة الذي ظهر لامعًا بوضوح إلى جانبه، في لوحة سماوية آسرة تُعرف فلكيًا بظاهرة “الاقتران”، حيث يبدو جرمان سماويان متقاربين ظاهريًا في السماء.

ويُعد كوكب الزهرة من ألمع الأجرام السماوية بعد الشمس والقمر، ما يجعله سهل الرصد بالعين المجردة، لا سيما عند اقترانه بالهلال في أجواء صافية. وتعكس هذه الظواهر دقة حركة الأجرام السماوية، وتتيح لهواة الفلك فرصة مميزة للتأمل والتصوير، فيما يُعد الوقت الأمثل لمشاهدتها خلال الساعة الأولى بعد غروب الشمس، قبل أن يغرب الجرمان في الأفق.

يُذكر أن ظاهرة اقتران الهلال مع الكواكب تتكرر على فترات متفاوتة خلال العام، إلا أن وضوحها يعتمد بدرجة كبيرة على صفاء الأجواء وخلو السماء من الغيوم والغبار.

