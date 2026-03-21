اقتران هلال العيد بكوكب الزهرة يزيّن سماء المملكة

شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية مساء أمس، ظاهرة فلكية لافتة، تمثّلت في اقتران هلال العيد بكوكب الزهرة، في مشهد بديع.

ورُصد الهلال في الأفق الغربي عقب غروب الشمس، مترافقًا مع كوكب الزهرة الذي ظهر لامعًا بوضوح إلى جانبه، في لوحة سماوية آسرة تُعرف فلكيًا بظاهرة “الاقتران”، حيث يبدو جرمان سماويان متقاربين ظاهريًا في السماء.

ويُعد كوكب الزهرة من ألمع الأجرام السماوية بعد الشمس والقمر، ما يجعله سهل الرصد بالعين المجردة، لا سيما عند اقترانه بالهلال في أجواء صافية. وتعكس هذه الظواهر دقة حركة الأجرام السماوية، وتتيح لهواة الفلك فرصة مميزة للتأمل والتصوير، فيما يُعد الوقت الأمثل لمشاهدتها خلال الساعة الأولى بعد غروب الشمس، قبل أن يغرب الجرمان في الأفق.

يُذكر أن ظاهرة اقتران الهلال مع الكواكب تتكرر على فترات متفاوتة خلال العام، إلا أن وضوحها يعتمد بدرجة كبيرة على صفاء الأجواء وخلو السماء من الغيوم والغبار.