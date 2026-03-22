الأجواء الماطرة تزيّن عيد الفطر في عسير

تشهد منطقة عسير مع أيام عيد الفطر، أجواءً ماطرة رسمت مشاهد طبيعية، وأضفت على فرحة العيد بُعدًا جماليًا مميزًا، وجعلت من المرتفعات والسهول لوحات نابضة بالحياة، تداخلت فيها زخات المطر مع تساقط البرد والضباب الكثيف الذي لامس قمم الجبال في مشهد بديع.

ووثقت عدسة “واس” تشكّل طبقات من البَرَد على الطرقات الجبلية، واكتست بحلةً بيضاء، بالتزامن مع السحب الركامية الكثيفة التي أظلت السماء، فيما ارتوت المدرجات الزراعية بمياه الأمطار، في مشاهد تعكس أثر الحالة المطرية في إنعاش الأرض وبث الحياة في تضاريس المنطقة.

وشهدت جميع محافظات ومراكز المنطقة هطول أمطار غزيرة أسهمت في تلطيف الأجواء وانخفاض درجات الحرارة، وسط ارتواء المدرجات الزراعية وانتشار المساحات الخضراء، ما عزز جاذبية المواقع السياحية والمتنزهات الطبيعية التي شهدت إقبالًا لافتًا من الأهالي والزوار خلال إجازة العيد.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى جريان الأودية في مختلف المحافظات والمراكز، حيث امتلأت الشعاب وتدفقت المياه في بطون الأودية، مشكلةً مشاهد طبيعية جذابة عكست غزارة الهطول، وأسهمت في تغذية المخزون المائي وتعزيز الغطاء النباتي، في وقت استمتع فيه الأهالي والزوار بمتابعة هذه الظواهر الطبيعية في أجواء يسودها الحذر والالتزام بإرشادات السلامة.

وأظهر تهادي الضباب بين الأحياء وعلى المرتفعات في عسير لوحة جمالية تتخللها السحب وأضفت طابعًا مميزًا خلال أيام العيد، وعززت تجربة الزوار الباحثين عن الأجواء المعتدلة والمناظر الطبيعية الخلابة.

وتبرز هذه المشاهد ما تتمتع به المنطقة من مقومات بيئية وسياحية فريدة، تجعلها وجهةً مفضلةً على مدار العام، خاصة في مواسم هطول الأمطار التي تتزامن مع المناسبات، لتقدم تجربة متكاملة تجمع اعتدال المناخ، وجمال الطبيعة، وثراء الموروث الثقافي والاجتماعي.