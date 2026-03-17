الأغذية فائقة المعالجة تؤثر على صحة العظام

الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٧ صباحاً
المواطن - واس

حذّر فريق بحثي مشترك من عدة جامعات في الصين، والولايات المتحدة الأمريكية من أن الإفراط في تناول هذه الأطعمة يؤثر أيضًا على صحة العظام.

ووجد باحثون من جامعات “هارفارد” و”تولان” في الولايات المتحدة، و”سون يات سين” و”ساوثرن ميديكال” في الصين، أن الأشخاص الذين يكثرون من تناول الأطعمة فائقة المعالجة تتراجع لديهم كثافة المعادن في العظم وتتزايد مخاطر الإصابة بكسور عظام الورك.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية British Journal of Nutrition، قام الباحثون بتحليل العادات الغذائية والبيانات الصحية التي تخص أكثر من 160 ألف شخص شاركوا بالدراسة في بريطانيا على مدار أكثر من 12 عامًا.

وكان المشاركون في الدراسة يتناولون نحو ثمانية أصناف من الأطعمة فائقة المعالجة يوميًا في المتوسط، وتبيّن من النتائج أن كل ثلاثة أصناف إضافية من هذه المأكولات، مثل الأطعمة المجمّدة أو الحلويات المصنّعة أو مشروبات الصودا تزيد من مخاطر الإصابة بكسور الورك بنسبة 10.5%.

وأكدت الدراسة أنه تم رصد تراجع في كثافة المعادن بالوزن في مناطق الورك والجزء السفلي من العمود الفقري بصفة خاصة لدى الأشخاص الذين يكثرون من تناول هذه النوعية من المأكولات.

يذكر أن الأطعمة فائقة المعالجة هي المأكولات المصنّعة التي عادة ما تحتوي على نسب مرتفعة من الملح والمحليات والدهون غير الصحية، وأظهرت الدراسات أنها تمثّل نحو 55% من السعرات الحرارية التي يحصل عليها الأطفال والشباب.

إقرأ المزيد