الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٣ مساءً
الأمم المتحدة: تطبيق قانون الاحتلال لإعدام أسرى فلسطين جريمة حرب
المواطن - فريق التحرير

اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، أن تطبيق قانون الاحتلال الإسرائيلي للإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين سيكون بمثابة “جريمة حرب”.

ورأى تورك في بيان أن تطبيق هذا النص “التمييزي سيُشكّل انتهاكا إضافيا وفادحا جدا للقانون الدولي، وتطبيقه على سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة سيكون بمثابة جريمة حرب”.

جريمة حرب نكراء

وفي نيويورك، أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن “الطبيعة التمييزية لهذا القانون تجعله قاسيا جدا .. وندعو حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى إلغائه وعدم تطبيقه”.

وأعرب تورك في بيانه أيضا عن قلقه إزاء مقترحات واردة في مشروع قانون آخر يُناقشه الكنيست حاليا ويهدف إلى إنشاء محكمة عسكرية خاصة تُكلَّف حصرا بالنظر في الجرائم التي ارتُكبت أثناء وبعد هجمات 7 أكتوبر 2023 التي نفذتها فصائل فلسطينية مسلحة أبرزها حركة حماس.

وقال تورك “بالتركيز حصرا على الجرائم التي ارتكبها الفلسطينيون، سيُرسخ (هذا النص) نظاما قضائيا تمييزيا ومنحازا”.

وأضاف المفوض السامي في بيانه “لن تؤدي هذه الإجراءات التشريعية إلا إلى تفاقم انتهاك إسرائيل لحظر التمييز العنصري والفصل العنصري عبر استهداف الفلسطينيين بشكل تمييزي. وغالبا ما تتم إدانتهم بعد محاكمات غير عادلة”.

