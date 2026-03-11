الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية تحتفي بيوم العلم فيصل بن فرحان ونظيره المصري يناقشان مستجدات الأزمة الراهنة في المنطقة البحرين: القبض على 6 أشخاص واحالتهم للنيابة لقيامهم بنشر مقاطع تتعلق بآثار العدوان الإيراني الأحوال المدنية: استمرار تقديم الخدمات الإلكترونية وإيصال الوثائق خلال إجازة العيد اعتراض وتدمير مسيّرة بالمنطقة الشرقية الدفاع المدني يعلن زوار الخطر في الخرج الدفاع المدني يطلق إنذارًا مبكرًا في محافظة الخرج دوريات الأمن بمنطقة الباحة تضبط مقيمًا لممارسته التسول فيصل بن فرحان: لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية بايرن ميونخ يسحق أتالانتا 6-1 في دوري أبطال أوروبا
أقامت الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية، احتفاءً بيوم العلَم الذي يوافق الـ (11) من شهر مارس من كل عام، ندوة تحت عنوان “العلم الوطني.. رمز الوحدة الوطنية”، لتعزيز الوعي وترسيخ قيم الانتماء والولاء، قدمها مختصون في المجالات الشرعية والأمنية والتاريخية، بحضور المدير العام للإدارة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان، وذلك في مدينة الرياض.
وهدفت الندوة إلى إبراز البعد التاريخي للعلَم السعودي، ودلالته الشرعية، وتعزيز الوعي باحترام العلم والاعتزاز به تأكيدًا للسيادة والاستقرار الوطني، وإبراز جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن ومبادراتها الوطنية الأمنية والاجتماعية والتنموية.