Icon

الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية تحتفي بيوم العلم Icon فيصل بن فرحان ونظيره المصري يناقشان مستجدات الأزمة الراهنة في المنطقة Icon البحرين: القبض على 6 أشخاص واحالتهم للنيابة لقيامهم بنشر مقاطع تتعلق بآثار العدوان الإيراني Icon الأحوال المدنية: استمرار تقديم الخدمات الإلكترونية وإيصال الوثائق خلال إجازة العيد Icon اعتراض وتدمير مسيّرة بالمنطقة الشرقية Icon الدفاع المدني يعلن زوار الخطر في الخرج Icon الدفاع المدني يطلق إنذارًا مبكرًا في محافظة الخرج Icon دوريات الأمن بمنطقة الباحة تضبط مقيمًا لممارسته التسول Icon فيصل بن فرحان: لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية Icon بايرن ميونخ يسحق أتالانتا 6-1 في دوري أبطال أوروبا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية تحتفي بيوم العلم

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٤ صباحاً
الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية تحتفي بيوم العلم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أقامت الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية، احتفاءً بيوم العلَم الذي يوافق الـ (11) من شهر مارس من كل عام، ندوة تحت عنوان “العلم الوطني.. رمز الوحدة الوطنية”، لتعزيز الوعي وترسيخ قيم الانتماء والولاء، قدمها مختصون في المجالات الشرعية والأمنية والتاريخية، بحضور المدير العام للإدارة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان، وذلك في مدينة الرياض.

قد يهمّك أيضاً
أمانة حائل تزيّن شوارع وميادين المدينة بالأعلام احتفاءً بيوم العلم

أمانة حائل تزيّن شوارع وميادين المدينة بالأعلام احتفاءً بيوم العلم

نائب أمير حائل يشارك رجال الأمن إفطارهم الرمضاني بالميدان ويدشّن المسيرة الأمنية بمناسبة يوم العلم

نائب أمير حائل يشارك رجال الأمن إفطارهم الرمضاني بالميدان ويدشّن المسيرة الأمنية...

وهدفت الندوة إلى إبراز البعد التاريخي للعلَم السعودي، ودلالته الشرعية، وتعزيز الوعي باحترام العلم والاعتزاز به تأكيدًا للسيادة والاستقرار الوطني، وإبراز جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن ومبادراتها الوطنية الأمنية والاجتماعية والتنموية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مبنى إمارة منطقة تبوك يتزين باللون الأخضر وراية التوحيد احتفاءً بيوم العلم
السعودية

مبنى إمارة منطقة تبوك يتزين باللون الأخضر...

السعودية
الشرقية تتزين باللون الأخضر احتفاءً بيوم العلم
السعودية

الشرقية تتزين باللون الأخضر احتفاءً بيوم العلم

السعودية
الشمالية تكتسي بالأخضر احتفاءً بـ يوم العلم
السعودية

الشمالية تكتسي بالأخضر احتفاءً بـ يوم العلم

السعودية
الداخلية تطلق مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي ومنسوبات القطاعات الأمنية
السعودية

الداخلية تطلق مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز...

السعودية
نائب أمير حائل يشارك رجال الأمن إفطارهم الرمضاني بالميدان ويدشّن المسيرة الأمنية بمناسبة يوم العلم
السعودية

نائب أمير حائل يشارك رجال الأمن إفطارهم...

السعودية
احتفاءً بيوم العلم.. أكثر من 10 آلاف علم سعودي تزيّن شوارع جازان
السعودية

احتفاءً بيوم العلم.. أكثر من 10 آلاف...

السعودية
اعتزازًا بقيمه الوطنية.. السعودية تحتفي غدًا “بيوم العلم”
السعودية

اعتزازًا بقيمه الوطنية.. السعودية تحتفي غدًا “بيوم...

السعودية
اعتزازًا بقيمه الوطنية.. السعودية تحتفي غدًا بيوم العلم
السعودية

اعتزازًا بقيمه الوطنية.. السعودية تحتفي غدًا بيوم...

السعودية