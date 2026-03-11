الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية تحتفي بيوم العلم

أقامت الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية، احتفاءً بيوم العلَم الذي يوافق الـ (11) من شهر مارس من كل عام، ندوة تحت عنوان “العلم الوطني.. رمز الوحدة الوطنية”، لتعزيز الوعي وترسيخ قيم الانتماء والولاء، قدمها مختصون في المجالات الشرعية والأمنية والتاريخية، بحضور المدير العام للإدارة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان، وذلك في مدينة الرياض.

وهدفت الندوة إلى إبراز البعد التاريخي للعلَم السعودي، ودلالته الشرعية، وتعزيز الوعي باحترام العلم والاعتزاز به تأكيدًا للسيادة والاستقرار الوطني، وإبراز جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن ومبادراتها الوطنية الأمنية والاجتماعية والتنموية.