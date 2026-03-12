دوريات الأمن بمنطقة الجوف تضبط مقيمًا لممارسته التسول هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض لندن للكتاب 2026 اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات أخرى في المنطقة الشرقية الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة هطول أمطار الخير على الباحة الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول بتبوك بدء أعمال السجل العقاري في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة المركزي السعودي يرخص لشركة وكاد الحلول للوساطة الرقمية ضمن مشروع محمد بن سلمان.. مسجد الجامع معلمٌ تاريخي وامتداد لذاكرة المجتمع في ضباء
تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم، مع 10 صواريخ باليستية، و26 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.
ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 278 صاروخًا باليستيًا، و15 صاروخًا جوالًا، و1540 طائرة مسيّرة.
وخلفت هذه الاعتداءات 6 حالات وفاة من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و131 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من عدد من الجنسيات.