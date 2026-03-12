الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم، مع 10 صواريخ باليستية، و26 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 278 صاروخًا باليستيًا، و15 صاروخًا جوالًا، و1540 طائرة مسيّرة.

وخلفت هذه الاعتداءات 6 حالات وفاة من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و131 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من عدد من الجنسيات.