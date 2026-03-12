Icon

دوريات الأمن بمنطقة الجوف تضبط مقيمًا لممارسته التسول Icon هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض لندن للكتاب 2026 Icon اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات أخرى في المنطقة الشرقية Icon الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة Icon هطول أمطار الخير على الباحة Icon الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية Icon ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول بتبوك Icon بدء أعمال السجل العقاري في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة Icon المركزي السعودي يرخص لشركة وكاد الحلول للوساطة الرقمية Icon ضمن مشروع محمد بن سلمان.. مسجد الجامع معلمٌ تاريخي وامتداد لذاكرة المجتمع في ضباء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
قادمة من إيران

الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٩ مساءً
الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم، مع 10 صواريخ باليستية، و26 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 278 صاروخًا باليستيًا، و15 صاروخًا جوالًا، و1540 طائرة مسيّرة.

قد يهمّك أيضاً
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية

خالد بن سلمان ووزير الدفاع الوطني التركي يبحثان التصعيد في المنطقة

خالد بن سلمان ووزير الدفاع الوطني التركي يبحثان التصعيد في المنطقة

وخلفت هذه الاعتداءات 6 حالات وفاة من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و131 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من عدد من الجنسيات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب لا يستبعد إرسال قوات أمريكية برية لإيران
العالم

ترامب لا يستبعد إرسال قوات أمريكية برية...

العالم
مقتل إسرائيليين اثنين جراء سقوط مقذوفات وسط إسرائيل
العالم

مقتل إسرائيليين اثنين جراء سقوط مقذوفات وسط...

العالم
قطر: التصدي لـ 6 صواريخ باليستية وصاروخين كروز دون خسائر
العالم

قطر: التصدي لـ 6 صواريخ باليستية وصاروخين...

العالم
ماكرون يدعو نتنياهو وإيران إلى عدم جر لبنان للحرب
العالم

ماكرون يدعو نتنياهو وإيران إلى عدم جر...

العالم
البحرين: اعتراض وتدمير 106 صواريخ و 176 طائرة مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية
العالم

البحرين: اعتراض وتدمير 106 صواريخ و 176...

العالم
الرئيس الإيراني: أعتذر لدول الجوار وسنوقف استهدافها
العالم

الرئيس الإيراني: أعتذر لدول الجوار وسنوقف استهدافها

العالم
إصابة شخصين أردني ومصري بشظايا مقذوفات إيرانية في أبوظبي
العالم

إصابة شخصين أردني ومصري بشظايا مقذوفات إيرانية...

العالم
ترمب: لسنا بحاجة إلى حاملات طائرات بريطانية بالشرق الأوسط
العالم

ترمب: لسنا بحاجة إلى حاملات طائرات بريطانية...

العالم