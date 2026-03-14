الإمارات: دفاعاتنا الجوية تعاملت اليوم مع 9 صواريخ باليستية و33 مسيّرة إيرانية

السبت ١٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم السبت مع 9 صواريخ باليستية و33 مسيّرة إيرانية.

في سياق متصل، أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الغادر بطائرة مسيرة، الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، وللمرة الثانية خلال أسبوع، والذي أسفر عن إصابة عنصرين من عناصر الأمن وأحدث أضرارا في مبنى القنصلية.

وشددت وزارة الخارجية، في البيان على “أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يعد انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والقوانين الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، بما يشكل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين”.

كما طالبت دولة الإمارات “من حكومة جمهورية العراق الشقيق وحكومة كردستان العراق بالتحقيق في ملابسات هذا الهجوم لتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المتسببين”.

وشددت الوزارة على “رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الهجمات الغادرة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقا للقوانين والأعراف الدولية”.

