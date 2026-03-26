الإمارات: مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بشظايا صاروخية

أكدت السلطات الإماراتية، مساء اليوم الخميس، إن شخصين لقيا حتفهما في أبوظبي بسبب سقوط شظايا من صاروخ باليستي اعترضته الدفاعات الجوية.

وأفادت السلطات المحلية في الإمارات، بأن أحد القتلين مواطن باكستاني والآخر هندي.

قتلى في الإمارات:

وتسبب سقوط الشظايا في الإمارات أيضا في إصابة ثلاثة أشخاص والإضرار بعدد من السيارات، خلال عمليات التصدي للصواريخ والمسيرات الإيرانية.