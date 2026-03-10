Icon

الوطني لإدارة الدين يقفل طرح مارس 2026م بقيمة 15.436 مليار ريال سعودي Icon وظائف شاغرة لدى شركة المراعي Icon احتفاءً بيوم العلم.. أكثر من 10 آلاف علم سعودي تزيّن شوارع جازان Icon وزير الحج والعمرة يتفقد عددًا من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة Icon البحرين تعلن إعادة تموضع طائراتها ونقلها إلى مطار العلا الدولي Icon ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع النفط Icon غلطة سراي يفوز على ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا Icon أمير تبوك: ذكرى يوم العلم مناسبة نستلهم فيها بكل فخر واعتزاز قيمة العلم الوطني ورمزيته ودلالاته الوطنية Icon #يهمك_تعرف | عبر مساند.. خطوات الإبلاغ عن انقطاع العامل Icon البحرين: اعتراض وتدمير 106 صواريخ و 176 طائرة مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية Icon

البحرين: اعتراض وتدمير 106 صواريخ و 176 طائرة مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٩ صباحاً
البحرين: اعتراض وتدمير 106 صواريخ و 176 طائرة مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم، اعتراض وتدمير 106 صواريخ و 176 طائرة مسيرة، استهدفت البحرين منذ بدء الهجمات الإيرانية.
وبيّنت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.

