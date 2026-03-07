البحرين: اعتراض وتدمير 92 صاروخًا و151 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن المنظومات الدفاعية تمكنت من اعتراض وتدمير (92) صاروخًا و(151) طائرة مسيرة، منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين.

وأوضحت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الإيرانية الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين، مؤكدة أن يقظة رجالها المستمرة أسهمت في صد الموجات التتابعية من الاعتداءات الإيرانية الإرهابية.

وطالبت القيادة العامة الجميع بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.