Icon

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة Icon انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

البحرين: اعتراض وتدمير 92 صاروخًا و151 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٣ صباحاً
البحرين: اعتراض وتدمير 92 صاروخًا و151 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن المنظومات الدفاعية تمكنت من اعتراض وتدمير (92) صاروخًا و(151) طائرة مسيرة، منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين.

وأوضحت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الإيرانية الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين، مؤكدة أن يقظة رجالها المستمرة أسهمت في صد الموجات التتابعية من الاعتداءات الإيرانية الإرهابية.

قد يهمّك أيضاً
الكويت: تصدينا لـ 7 طائرات مسيرة معادية منذ فجر اليوم

الكويت: تصدينا لـ 7 طائرات مسيرة معادية منذ فجر اليوم

الكويت تدمر 12 صاروخًا باليستيًا و23 مسيرة

الكويت تدمر 12 صاروخًا باليستيًا و23 مسيرة

وطالبت القيادة العامة الجميع بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدفاع الإماراتية: استهداف قاعدة السلام في أبوظبي عدوان سافر وانتهاك صارخ للسيادة
العالم

الدفاع الإماراتية: استهداف قاعدة السلام في أبوظبي...

العالم
فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان الاعتداءات الإيرانية على المملكة
أخبار رئيسية

فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان الاعتداءات...

أخبار رئيسية
البحرين: إخماد حريق محدود اندلع بإحدى وحدات مصفاة بابكو إنرجيز جراء هجوم إيراني
العالم

البحرين: إخماد حريق محدود اندلع بإحدى وحدات...

العالم
قطر تدين الهجمات على سلطنة عمان: استهداف جبان لدولة تقوم بالوساطة
العالم

قطر تدين الهجمات على سلطنة عمان: استهداف...

العالم
لاريجاني: المرحلة الانتقالية بدأت في إيران وسنعلن مجلس قيادة مؤقتاً اليوم
العالم

لاريجاني: المرحلة الانتقالية بدأت في إيران وسنعلن...

العالم
ترامب: إيران كانت ستمتلك سلاحًا نوويًا خلال أسبوعين.. والمعركة تتقدم بشكل مذهل
العالم

ترامب: إيران كانت ستمتلك سلاحًا نوويًا خلال...

العالم
مطار زايد الدولي: وفاة شخص وإصابة 7 آخرين جراء استهداف المطار بمسيرة
العالم

مطار زايد الدولي: وفاة شخص وإصابة 7...

العالم
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على عدد من الدول العربية
العالم

مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الإيرانية...

العالم