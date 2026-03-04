البحرين: تدمير 74 صاروخًا و117 طائرة مسيرة إيرانية منذ بدء الاعتداء الغاشم

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوية دمرت منذ بدء الاعتداء الغاشم 74 صاروخًا و117 طائرة مسيرة استهدفت أجواء ومياه وأراضي مملكة البحرين.

وتدعو القيادة العامة المواطنين والمقيمين الكرام التحلي بالمسؤولية الوطنية وانتمائهم الوطني المعهود، كما تُهيب بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تصوير العمليات العسكرية وتناقل الإشاعات والابتعاد التام عن المواقع المتضررة.‏

وتبين القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.