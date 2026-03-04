Icon

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon ‏المتحدث الرسمي لـ ⁧‫#وزارة_الدفاع‬⁩: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج. Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

البحرين: تدمير 74 صاروخًا و117 طائرة مسيرة إيرانية منذ بدء الاعتداء الغاشم

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:١١ صباحاً
البحرين: تدمير 74 صاروخًا و117 طائرة مسيرة إيرانية منذ بدء الاعتداء الغاشم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوية دمرت منذ بدء الاعتداء الغاشم 74 صاروخًا و117 طائرة مسيرة استهدفت أجواء ومياه وأراضي مملكة البحرين.

وتدعو القيادة العامة المواطنين والمقيمين الكرام التحلي بالمسؤولية الوطنية وانتمائهم الوطني المعهود، كما تُهيب بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تصوير العمليات العسكرية وتناقل الإشاعات والابتعاد التام عن المواقع المتضررة.‏

قد يهمّك أيضاً
البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران

البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران

فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان الاعتداءات الإيرانية على المملكة

فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان الاعتداءات الإيرانية على المملكة

وتبين القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لاريجاني: المرحلة الانتقالية بدأت في إيران وسنعلن مجلس قيادة مؤقتاً اليوم
العالم

لاريجاني: المرحلة الانتقالية بدأت في إيران وسنعلن...

العالم
مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: إيران تسرّع زوال نظامها بمهاجمة جيرانها
العالم

مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: إيران تسرّع زوال نظامها...

العالم
إصابة شخصين إثر سقوط شظايا طائرات مسيرة في دبي
العالم

إصابة شخصين إثر سقوط شظايا طائرات مسيرة...

العالم
اندلاع حريق في مجمع صناعي جنوب إيران
العالم

اندلاع حريق في مجمع صناعي جنوب إيران

العالم
لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن
العالم

لقطات لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الإمارات...

العالم
جهاز أمن الدولة القطري يعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني
العالم

جهاز أمن الدولة القطري يعلن القبض على...

العالم
الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدي لمزيد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية
العالم

الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدي لمزيد من...

العالم
سوريا: 4 قتلى في السويداء إثر سقوط صاروخ إيراني
العالم

سوريا: 4 قتلى في السويداء إثر سقوط...

العالم