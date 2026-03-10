الوطني لإدارة الدين يقفل طرح مارس 2026م بقيمة 15.436 مليار ريال سعودي وظائف شاغرة لدى شركة المراعي احتفاءً بيوم العلم.. أكثر من 10 آلاف علم سعودي تزيّن شوارع جازان وزير الحج والعمرة يتفقد عددًا من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة البحرين تعلن إعادة تموضع طائراتها ونقلها إلى مطار العلا الدولي ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع النفط غلطة سراي يفوز على ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمير تبوك: ذكرى يوم العلم مناسبة نستلهم فيها بكل فخر واعتزاز قيمة العلم الوطني ورمزيته ودلالاته الوطنية #يهمك_تعرف | عبر مساند.. خطوات الإبلاغ عن انقطاع العامل البحرين: اعتراض وتدمير 106 صواريخ و 176 طائرة مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية
أعلنت البحرين، الثلاثاء، إعادة تموضع طائرات لشركة طيران الخليج دون ركاب، وأخرى لشركات الشحن، وذلك ضمن الترتيبات التشغيلية المعتمدة، مؤكدة نقل عدد من الطائرات إلى مطار العلا الدولي في المملكة.
وأوضحت «شؤون الطيران المدني» أن الجهات المختصة نجحت في تنسيق نقل عدة طائرات فارغة من مطار البحرين الدولي إلى مطارات أخرى من قبل شركات طيران ومشغلي طائرات الشحن، في خطوة تهدف لتعزيز الجاهزية التشغيلية للأساطيل، وضمان انسيابية العمليات الجوية.
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التنسيق المستمر مع الجهات المعنية وشركات الطيران، لضمان استمرارية العمليات الجوية وفق أعلى معايير السلامة والأمن.
وأشارت «شؤون الطيران» إلى أن عمليات إعادة التموضع تُعد من الإجراءات التشغيلية المتبعة في مثل هذه الظروف، لدعم خطط التشغيل المستقبلية للشركات، وتلبية متطلبات المرحلة المقبلة.