البحرين تعلن حالة “القوة القاهرة” نتيجة الاعتداءات الإيرانية

أعلنت مملكة البحرين ممثلة في شركة بابكو إنرجيز التي تقود تحول قطاع الطاقة, حالة “القوة القاهرة” على عمليات المجموعة المتأثرة بالأوضاع الراهنة نتيجة الاعتداءات الإيرانية المستمرة على المنطقة، والهجوم الغاشم الأخير, الذي استهدف إحدى وحدات مصفاة شركة بابكو للتكرير التابعة للمجموعة.

وأوضحت الشركة -وفق ما نشرته وكالة أنباء البحرين- أن احتياجات السوق المحلي كافة مؤمنة بالكامل وفقًا للخطط الاستباقية الموضوعة، بما يضمن استمرارية الإمدادات وتلبية الطلب المحلي دون تأثر.