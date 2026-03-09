Icon

الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم العاشر على التوالي Icon تراجع الذهب مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات Icon الدفاع الإماراتية: أصوات انفجارات نتيجة اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية Icon زيلينسكي: أرسلنا مسيرات لقواعد أمريكية في الأردن Icon 5700 كادر ينفّذون الخطة التشغيلية لأمانة المدينة المنورة بالعشر الأواخر من رمضان Icon رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الإيرانيَّ الآثمَ على موقع سكني بالخرج Icon الجيش الإسرائيلي يبدأ موجة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت Icon البحرين تعلن حالة “القوة القاهرة” نتيجة الاعتداءات الإيرانية Icon إصابة شخصين أردني ومصري بشظايا مقذوفات إيرانية في أبوظبي Icon خالد بن سلمان ووزير الدفاع الأسترالي يبحثان الهجمات الإيرانية على المملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

البحرين تعلن حالة “القوة القاهرة” نتيجة الاعتداءات الإيرانية

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٨ صباحاً
البحرين تعلن حالة “القوة القاهرة” نتيجة الاعتداءات الإيرانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مملكة البحرين ممثلة في شركة بابكو إنرجيز التي تقود تحول قطاع الطاقة, حالة “القوة القاهرة” على عمليات المجموعة المتأثرة بالأوضاع الراهنة نتيجة الاعتداءات الإيرانية المستمرة على المنطقة، والهجوم الغاشم الأخير, الذي استهدف إحدى وحدات مصفاة شركة بابكو للتكرير التابعة للمجموعة.

وأوضحت الشركة -وفق ما نشرته وكالة أنباء البحرين- أن احتياجات السوق المحلي كافة مؤمنة بالكامل وفقًا للخطط الاستباقية الموضوعة، بما يضمن استمرارية الإمدادات وتلبية الطلب المحلي دون تأثر.

قد يهمّك أيضاً
الدفاع الإماراتية: أصوات انفجارات نتيجة اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية

الدفاع الإماراتية: أصوات انفجارات نتيجة اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية

إصابة شخصين أردني ومصري بشظايا مقذوفات إيرانية في أبوظبي

إصابة شخصين أردني ومصري بشظايا مقذوفات إيرانية في أبوظبي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

العراق يعلن إسقاط مسيرة استهدفت القنصلية الأمريكية في أربيل
العالم

العراق يعلن إسقاط مسيرة استهدفت القنصلية الأمريكية...

العالم
ستارمر: بريطانيا سترسل 4 طائرات تايفون إضافية إلى قطر
العالم

ستارمر: بريطانيا سترسل 4 طائرات تايفون إضافية...

العالم
قطر تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لهجمة صاروخية
العالم

قطر تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لهجمة صاروخية

العالم
إصابة شخصين أردني ومصري بشظايا مقذوفات إيرانية في أبوظبي
العالم

إصابة شخصين أردني ومصري بشظايا مقذوفات إيرانية...

العالم
ماكرون يدعو نتنياهو وإيران إلى عدم جر لبنان للحرب
العالم

ماكرون يدعو نتنياهو وإيران إلى عدم جر...

العالم
الكويت تدمر 12 صاروخًا باليستيًا و23 مسيرة
العالم

الكويت تدمر 12 صاروخًا باليستيًا و23 مسيرة

العالم
ماكرون يرسل حاملة الطائرات “شارل ديغول” للشرق الأوسط
العالم

ماكرون يرسل حاملة الطائرات “شارل ديغول” للشرق...

العالم
البحرين: اعتراض وتدمير 92 صاروخًا و151 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني
العالم

البحرين: اعتراض وتدمير 92 صاروخًا و151 طائرة...

العالم