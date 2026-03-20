البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على المنشآت النفطية والصناعية في الخليج

الجمعة ٢٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٩ مساءً
المواطن - واس

أدان البرلمان العربي، الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت المنشآت النفطية والصناعية في عدد من دول الخليج العربي، والتي تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق، وتطورًا نوعيًا بالغ الخطورة يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويعرض أمن الطاقة العالمي لمخاطر جسيمة.

وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في بيان، أن هذه الأعمال العدائية تشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية.

وشدد على أن استهداف البنية التحتية النفطية والصناعية لا يعد فقط تعديًا على سيادة الدول العربية، بل يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار أسواق الطاقة العالمية، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى ضمان أمن الإمدادات.

وجدد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي الكامل مع دول الخليج العربية، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية سيادتها وأمنها وصون مقدراتها ومنشآتها الحيوية.

