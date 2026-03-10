Icon

البيت الأبيض: السفن الحربية يمكن أن ترافق ناقلات النفط بمضيق هرمز

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٢ مساءً
البيت الأبيض: السفن الحربية يمكن أن ترافق ناقلات النفط بمضيق هرمز
المواطن - فريق التحرير

أعلن البيت الأبيض أن السفن الحربية يمكن أن ترافق ناقلات النفط في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الجيش الأميركي يتحرك لتفكيك البنية التحتية لإنتاج الصواريخ.

غارات على طهران

في سياق متصل، أعلنت سلطات العاصمة الإيرانية، طهران، عن مقتل شخص وإصابة 28 آخرين جراء غارة أميركية إسرائيلية على وسط طهران فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجار ضخم في ميناء بندر عباس.

وتداولت وسائل إعلام إيرانية اندلاع حرائق كثيفة نتيجة الانفجارات التي ضربت طهران تزامنا مع قصف إسرائيلي على ميناء “بندر عباس”.

