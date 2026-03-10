توقعات بهطول أمطار غزيرة على الرياض #يهمك_تعرف | التأمينات: التسجيل إلزامي للموظفين والعاملين في هذه الحالة فيصل بن فرحان ووزير خارجية البحرين يستعرضان مستجدات الأوضاع في المنطقة اعتزازًا بقيمه الوطنية.. السعودية تحتفي غدًا “بيوم العلم” البيت الأبيض: السفن الحربية يمكن أن ترافق ناقلات النفط بمضيق هرمز بوتين يدعو الرئيس الإيراني لـ “احتواء سريع للتصعيد” في المنطقة حرس الحدود.. يقظة دائمة وعطاء متواصل فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره الروسي هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة في معرض لندن للكتاب 2026 مبنى إمارة منطقة تبوك يتزين باللون الأخضر وراية التوحيد احتفاءً بيوم العلم
أعلن البيت الأبيض أن السفن الحربية يمكن أن ترافق ناقلات النفط في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الجيش الأميركي يتحرك لتفكيك البنية التحتية لإنتاج الصواريخ.
في سياق متصل، أعلنت سلطات العاصمة الإيرانية، طهران، عن مقتل شخص وإصابة 28 آخرين جراء غارة أميركية إسرائيلية على وسط طهران فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجار ضخم في ميناء بندر عباس.
وتداولت وسائل إعلام إيرانية اندلاع حرائق كثيفة نتيجة الانفجارات التي ضربت طهران تزامنا مع قصف إسرائيلي على ميناء “بندر عباس”.