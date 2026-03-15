التدريب التقني يتوج بميداليات وجوائز في جنيف 2026

حققت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إنجازًا دوليًا جديدًا خلال مشاركتها في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026 في نسخته الـ 51، وحصلت على أربع ميداليات وخمس جوائز خاصة، وذلك ضمن مشاركة منظومة التعليم والتدريب بـ 135 ابتكارًا.

وجاءت النتائج بفوز المتدرب فهد المالكي بالميدالية الذهبية، إضافة إلى تقدير لجنة التحكيم، عن ابتكاره (Flood Balls) المخصص لمعالجة التصحر وزيادة الغطاء النباتي. فيما حصل المتدرب إياد فقيها على الميدالية البرونزية عن ابتكاره في مجال الطاقة النظيفة وتحويلها إلى حركة ميكانيكية مستدامة (Combining Clean Energy to Sustainable Rotary Motion).

ونالت المتدربة داليا الضلماني الميدالية البرونزية عن ابتكارها في مجال التقنيات الطبية للكشف عن أورام الدماغ (Brain Tumour Detector)، وحقق المتدرب مراد الهوساوي الميدالية البرونزية عن ابتكار “فاصل الأكياس السريع”، الذي يحل مشكلة فتح أكياس البلاستيك الرقيقة بكفاءة عالية وتكلفة إنتاج اقتصادية (Fast Bag Separator).

وحصد المتدربون خمس جوائز خاصة مقدمة من جهات دولية من الصين وتايلند وهونج كونج، تقديرًا لتميز الابتكارات ومستواها التقني والبحثي الرفيع.

من جانبه، أكد رئيس وفد المؤسسة المشارك في المعرض والمدير العام للإدارة العامة للأنشطة، المهندس فهد مطيران العنزي، أن هذا الإنجاز يعكس مستوى التأهيل والتدريب الذي يحظى به المتدربون والمتدربات في منشآت التدريب التقني، ويجسد قدرتهم على المنافسة في المحافل العلمية الدولية.

وأشار إلى أن المشاركة في المعارض العالمية تسهم في تحفيز المتدربين على الابتكار والإبداع، وتتيح لهم عرض مشاريعهم أمام خبراء ومختصين من مختلف دول العالم، بما يعزز فرص التعاون والشراكات البحثية.

وأعرب العنزي عن شكره للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر لأبناء وبنات الوطن، مثمنًا دعم نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي، وقيادة المؤسسة، والمنشآت التدريبية، لما يقدمونه من تحفيز مستمر للمتدربين والمتدربات لتحقيق مزيد من الإنجازات العالمية.