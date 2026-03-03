التصعيد الإقليمي يعطل الخدمات الإنسانية في غزة ويقيد الحركة في الضفة

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن التصعيد الإقليمي ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع الإنسانية في غزة، مع إغلاق جميع المعابر، بما فيها معبر رفح.

وأوضح المكتب، أن عمليات تناوب موظفي الأمم المتحدة تأجلت، مما أدى إلى تعليق الإجلاء الطبي وعودة السكان، رغم الجهود المبذولة للحفاظ على تدفق الإمدادات، مؤكدًا أن استمرار الحصار الكامل يهدد بتوقفها.

وأشار إلى ترشيد استهلاك الوقود بسبب تراجع المخزونات، مما أثر على عمل المخابز والمستشفيات ومحطات تحلية المياه، إضافة إلى تعليق خدمات جمع النفايات، لافتًا إلى أن بعض مناطق غزة لا يحصل سكانها إلا على لترين من مياه الشرب يوميًا مع بدء ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وفي الضفة الغربية، أفاد المكتب بإغلاق معظم نقاط التفتيش، مما أعاق تنقل الفلسطينيين وأثر على سبل العيش والخدمات الأساسية والعمليات الإنسانية.

وأكد أوتشا ضرورة حماية المدنيين وضمان دخول المساعدات الإنسانية وتنقلها دون عوائق، وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.