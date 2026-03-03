Icon

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء Icon مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة Icon ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف Icon مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

التصعيد الإقليمي يعطل الخدمات الإنسانية في غزة ويقيد الحركة في الضفة

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٣ صباحاً
التصعيد الإقليمي يعطل الخدمات الإنسانية في غزة ويقيد الحركة في الضفة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن التصعيد الإقليمي ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع الإنسانية في غزة، مع إغلاق جميع المعابر، بما فيها معبر رفح.

وأوضح المكتب، أن عمليات تناوب موظفي الأمم المتحدة تأجلت، مما أدى إلى تعليق الإجلاء الطبي وعودة السكان، رغم الجهود المبذولة للحفاظ على تدفق الإمدادات، مؤكدًا أن استمرار الحصار الكامل يهدد بتوقفها.

قد يهمّك أيضاً
وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة

وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة

تقرير أممي يوثق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية

تقرير أممي يوثق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية

وأشار إلى ترشيد استهلاك الوقود بسبب تراجع المخزونات، مما أثر على عمل المخابز والمستشفيات ومحطات تحلية المياه، إضافة إلى تعليق خدمات جمع النفايات، لافتًا إلى أن بعض مناطق غزة لا يحصل سكانها إلا على لترين من مياه الشرب يوميًا مع بدء ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وفي الضفة الغربية، أفاد المكتب بإغلاق معظم نقاط التفتيش، مما أعاق تنقل الفلسطينيين وأثر على سبل العيش والخدمات الأساسية والعمليات الإنسانية.

وأكد أوتشا ضرورة حماية المدنيين وضمان دخول المساعدات الإنسانية وتنقلها دون عوائق، وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة
السعودية

وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع...

السعودية