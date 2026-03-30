التمور السعودية تواصل انتشارها العالمي وتُسجّل حضورًا لافتًا في أسواق التجزئة الألمانية

الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
التمور السعودية تواصل انتشارها العالمي وتُسجّل حضورًا لافتًا في أسواق التجزئة الألمانية
المواطن - واس

واصلت التمور السعودية حضورها المميز في أكبر أسواق التجزئة على مستوى العالم، ضمن مبادرة تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها للأسواق العالمية، التي أطلقها المركز الوطني للنخيل والتمور؛ للتوسع في حجم صادرات التمور السعودية، ورفع قيمة عائداتها، بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح المركز الوطني للنخيل والتمور، أن التمور السعودية سجّلت حضورًا مميزًا في أسواق التجزئة الكبرى وفروعها في مختلف المدن الألمانية، حيث لاقت إقبالًا كبيرًا من المستهلكين، لجودتها العالية، والتزامها بالمعايير العالمية، وتنوع أصنافها الفاخرة ومنتجاتها التحويلية التي تدخل في العديد من الوجبات الرئيسية للمستهلكين في ألمانيا، حيث عبّر عدد منهم عن إعجابهم بأصناف التمور السعودية، وحرصوا على إضافتها لمشترياتهم اليومية.
وأشار المركز إلى أن هذا الحضور اللاّفت للتمور السعودية في أسواق التجزئة الألمانية يأتي امتدادًا لمبادرة “تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها للأسواق العالمية”، إحدى مبادرات المركز التي أطلقها لدعم شركات التمور السعودية في توسيع نطاق صادراتها، وتعزيز جاهزيتها للدخول إلى الأسواق العالمية، حيث شمل مسار زيادة مبيعات التمور السعودية في سلاسل التجزئة الكبرى، إدراج (10) شركات تمور سعودية في أكثر من (1500) فرع تابع لـ (15) سوق تجزئة كبرى موزعة على أكثر من (14) دولة حول العالم، بما يعكس الأثر الإيجابي للدعم المقدم لقطاع النخيل والتمور ودوره في تعزيز حضور التمور السعودية ورفع قدرتها على الوصول إلى المستهلك العالمي.
ويشهد قطاع النخيل والتمور في المملكة نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة زيادة الإنتاج وارتفاع حجم وقيمة الصادرات، إذ تجاوز إنتاج التمور 1.9 مليون طن، فيما بلغت قيمة الصادرات قرابة 1.7 مليار ريال، ووصلت التمور السعودية إلى أكثر من 125 دولة حول العالم، مما يعزز مكانة المملكة عالميًا في تصدير التمور.

