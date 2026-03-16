التهاني والتبريكات تنهال على سعود القحطاني بعد فوز الجوهرة وساري

انهالت التهاني والتبريكات على معالي / سعود القحطاني بفوز أبنائه الجوهرة وساري بجوائز معرض جنيف الدولي للابتكار لعام 2026م.

وقال عبدالرحمن الحربي مهنئا سعود القحطاني بقوله “حين يرفع أبناء الوطن راية الإبداع في المحافل العالمية ندرك أن المستقبل يُكتب بأيديهم، فخرٌ كبير أن يحصد الجوهرة وساري هذه الجوائز العالمية في معرض جنيف للاختراعات رافعين اسم المملكة عالياً بين الأمم، ولأن المجد لا يأتي صدفة فهم أبناء المعالي سعود القحطاني مدرسة في العطاء وامتداد لجيلٍ يؤمن أن خدمة الوطن شرف ورسالة.. مبارك هذا الإنجاز للوطن قبل كل شيء ومبارك لأسرتهم الكريمة التي قدّمت للوطن أبناءً يكتبون الفخر بحروف من ذهب”.

راية المجد في سما الابتكار

ونشر أحمد الثقفي عبر حسابه في منصة إكس أبيات من الشعر من قصيدة “راية المجد في سما الابتكار”، مهنئا بها القحطاني بفوز الجوهرة وساري:

يا موطن المجد يا فخر الزمان إذا

نادى الطموح لبى المجد وازدهرا

فيك العقول التي لما سمت فكرا

صار الإبداع في آفاقها قمرا

يا أرضنا التي في كل ناحية

تبني الحضارة علما ينشر الأثرا

كم رفرفت في سما جنيف رايتنا

حتى رأى العالم الأمجاد والظفرا

جاءت عقول شباب في مسيرتهم

تحمل الحلم نورا يشرق الفِكرا

وعلق محمد العثمان بقوله : “ما شاء الله تبارك الله ربي يحفظهم ويوفقهم وينفع بهم ويبارك بجهودهم وجهود كل من عمل معهم”.

وقال سلطان العساكر مهنئا القحطاني: “ماشاء الله تبارك الرحمن.. ألف مبروك للجوهرة وساري تمثيل المملكة وحصادهم الجوائز الكبرى هنيئًا للوطن ولوالديهم هذا الإنجاز العالمي”.

وقال فهد الكستبان “ماشاءالله أخوان .. الله يبارك لهم ويبارك لوالديهم فعلاً يستحقون الشكر على هذا الإنتاج”.

وغرد عبدالعزيز التويجري “ألف مبروك ولاهي غريبة دام والدهم ابوخالد”.

وقال تميم بن تركي الحارثي “ألف مبروك “الجوهرة و ساري”.. نموذج لمخرجات التعليم و قدوة لأبناء السعودية”.

وعلق أحمد آل مقبل بقوله : “ونعم مليون ،، الجرهرة وساري بمثلهم نفتخر ونفاخر عيالنا الله يحفظهم ونشوفهم بالمراتب العليا “.

وقال عـبدالـمجيد @1abdul_majeed مهنئا بفوز الجوهرة وساري “الله يطرح فيهم البركة قريت عن اختراع الجوهرة عظيم بالرغم من صغر سنها ماشاء الله”.

وقال علي الشهري “ما شاء الله تبارك الرحمن،، الف مبروك التميز ،، هم فخرنا وقدوات أبنائنا وبناتنا”.

وغرد سعد الرشود بقوله “ما شاء الله فخر يرفع الراس الجوهرة وساري مثال للشباب السعودي الطموح اللي يثبت ان العقول السعودية قادرة تبدع وتنافس عالميا الف مبروك ومنها للاعلى”.

وكانت أكاديمية طويق بالشراكة مع وزارة التعليم ومدارس مسك ومدارس الموهوبين التقنية، قد أعلنت عن تحقيق الجوهرة سعود القحطاني للجائزة الكبرى للتعليم العام على مستوى العالم بصفتها أول فائزة من السعودية في تاريخ المعرض تحقق هذه الجائزة، وحصولها أيضًا على الجائزة الكبرى على الفئة العمرية (15 – 18 سنة)، والميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف، من خلال منصة (PulMind) التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم القرار السريري وتعديل الجينات لتشخيص وعلاج أمراض الجهاز التنفسي.

تفاصيل فوز الجوهرة وساري بجوائز معرض جنيف

كما أعلنت تحقيق ساري سعود القحطاني الجائزة الكبرى على الفئة العمرية (12 – 15 سنة)، والميدالية الذهبية، وذلك في مشروع نظام روبوتي استكشافي (Saudi Smart Quest) حصل من خلاله على براءة اختراع أيضًا.

جاء هذا الإنجاز ضمن مشاركات معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026، المقام خلال الفترة 11 – 15 مارس 2026 بمدينة جنيف في سويسرا، وهو معرض دولي يقام بمشاركة الآلاف من المبتكرين من مختلف أنحاء العالم لعرض أحدث الأفكار والتقنيات المبتكرة لخدمة المجتمع في العديد من القطاعات.

وبيّنت الأكاديمية أن المشاريع التالية حصدت الميداليات الفضية: مشروع محلل عمر الإلكتروني للخلايا الشمسية المحسنة بالصبغة لعبدالعزيز عبدالمحسن التركي وفارس حمود النمر، ومشروع روبوت مراقبة آبار المياه الجوفية (آورس) لعبدالكريم عماد المحمد وباسل أحمد أبو حاوي، ومشروع محفز لتحسين إنتاج الغاز الاصطناعي عبر الأكسدة الجزيئية للميثان لتميم أحمد السبيهين، ومشروع كشف وإصلاح تسربات الهواء على متن محطة الفضاء الدولية لمايا عبيد الجابري ومريم أسامة القدسي وفريد أسامة القدسي.

ويأتي هذا الإنجاز بعد تأهيل الطلاب في معسكرات تعليمية مكثفة أقيمت بمقر الأكاديمية بالشراكة مع وزارة التعليم، سعيًا لتطوير قدراتهم وفق منهجيّة تعليمية قائمة على التطبيق العملي وأبرز الممارسات والمعايير في المنافسات العالمية، حيث أكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز أحمد الحمادي أن الأكاديمية تواصل جهودها لتخريج قدرات وطنية متميزة في مختلف مجالات التقنيات المتقدمة، وتواصل دورها في اكتشاف المواهب التقنية الناشئة وتنميتها، والاستثمار في تطويرها وتأهيلها لقيادة مستقبل التقنية.

يذكر أن أكاديمية طويق تقدم العديد من المعسكرات والبرامج الاحترافية، منها معسكرات مكثفة مخصصة لتطوير قدرات الكفاءات والمواهب الوطنية وتمثيل المملكة في كبرى المنافسات التقنية العالمية.