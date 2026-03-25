الجامعة الإسلامية تؤجل موعد مؤتمر “التعدد المذهبي والتسامح” بالمدينة المنورة

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم, تأجيل موعد إقامة مؤتمر “التعدد المذهبي والتسامح” الذي كان مقررًا تنظيمه بعنوان: “المذاهب الفقهية – ثراء ثقافي وتعايش مجتمعي”، دون تحديد موعد بديل حتى تاريخه.
وأوضحت الجامعة أن التأجيل يأتي في إطار الترتيبات التنظيمية للمؤتمر، داعية الراغبين في الاستفسار والتواصل إلى مراسلة البريد الإلكتروني: [email protected].
وأكدت حرصها على إقامة المؤتمر بما يحقق أهدافه العلمية والفكرية في إبراز ثراء المذاهب الفقهية وتعزيز قيم التعايش المجتمعي.