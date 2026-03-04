الجامعة العربية: اجتماع وزاري الأحد المقبل بشأن الاعتداءات الإيرانية

أعلنت جامعة الدول العربي عن انعقاد اجتماع وزاري الأحد المقبل لبحث الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن.

وأكدت الجامعة العربية، أن كل الدول الأعضاء أدانت ونددت الاعتداءات الإيرانية السافرة، وأن أمن الدول الأعضاء كل لا يتجزأ.

العملية العسكرية ضد إيران

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، أن القوات الأميركية في وضع قوي للغاية في إيران، وذلك في سادس يوم من أيام الحرب التي أطلقتها واشنطن وإسرائيل عليها.

ووصف ما يجري خلال العملية العسكرية بأنه تقدم هائل بعد أقل من أسبوع على اندلاعها.

وأكد ترامب أمام تجمع لمسؤولي شركات التكنولوجيا في البيت الأبيض على أن القيادات الإيرانية تضمحل بسرعة.

كما استرسل قائلا: “يبدو أن كل من يريد أن يصبح قائدا، ينتهي به المطاف ميتا”.

أيضا رأى أن إيران كانت ستملك سلاحا نوويا خلال أسبوعين لو لم تنطلق الحرب عليها، وذلك على الرغم من تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على عدم وجود أي مؤشرات تدل على أن إيران تصنع قنبلة نووية.