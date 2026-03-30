Icon

الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة Icon أمطار على العاصمة الرياض Icon وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة Icon الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا Icon رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية Icon تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا Icon حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة Icon أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري” Icon روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر Icon باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإيرانية على محطات الكهرباء وتحلية المياه في الكويت

الإثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على محطات الكهرباء وتحلية المياه في دولة الكويت.

وجدد أبو الغيط، التأكيد على أن أي اعتداء عسكري إيراني على أية دولة عربية مهما كان شكله أو حجمه مرفوض ومستنكر على طول الخط.

قد يهمّك أيضاً
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق للمرة الثانية وتسلمه مذكرة احتجاج

الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق للمرة الثانية وتسلمه مذكرة احتجاج

مصر: نتابع أزمة نقل المتوفين المصريين بالكويت وتيسير عودة المواطنين لأرض الوطن

مصر: نتابع أزمة نقل المتوفين المصريين بالكويت وتيسير عودة المواطنين لأرض الوطن

وشدد أبو الغيط، على أن استهداف إيران الغادر وغير الأخلاقي للمنشآت الحيوية المدنية كشبكات المياه، ومرافق الطاقة والكهرباء، ومراكز النقل، والمناطق السكنية وترويع المدنيين يعد انتهاكا صارخا للقانون ومبادئه الراسخة وجريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي الإنساني سيتحمل النظام الإيراني تداعياتها الكاملة بما في ذلك التعويض عن الأضرار.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عن الأمين العام تجديد التأكيد على ضرورة التزام إيران الفوري بتنفيذ مضمون قرار مجلس الأمن 2817 كاملا ووقف اعتداءاتها الغاشمة على الدول العربية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عودة 4 خطوط لنقل الكهرباء للخدمة في الكويت بعد تضررها من اعتداءات إيران
العالم

عودة 4 خطوط لنقل الكهرباء للخدمة في...

العالم
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية
العالم

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات...

العالم
الصحة الكويتية تنفي حدوث تسربات إشعاعية بالبلاد
العالم

الصحة الكويتية تنفي حدوث تسربات إشعاعية بالبلاد

العالم
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق للمرة الثانية وتسلمه مذكرة احتجاج
العالم

الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق للمرة...

العالم
مصر: نتابع أزمة نقل المتوفين المصريين بالكويت وتيسير عودة المواطنين لأرض الوطن
العالم

مصر: نتابع أزمة نقل المتوفين المصريين بالكويت...

العالم
الكويت: رصد 17 صاروخا باليستيًا و13 طائرة مسيّرة خلال الـ24 ساعة الماضية
العالم

الكويت: رصد 17 صاروخا باليستيًا و13 طائرة...

العالم
الكويت تستدعي سفير إيران بعد هجوم على خزانات الوقود بمطار الكويت
العالم

الكويت تستدعي سفير إيران بعد هجوم على...

العالم
الكويت: رصدنا 20 صاروخا باليستيا معاديا داخل مجالنا الجوي خلال 24 ساعة
العالم

الكويت: رصدنا 20 صاروخا باليستيا معاديا داخل...

العالم