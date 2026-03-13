الجدار القبلي في المسجد النبوي.. لوحة معمارية تجسد جمال الزخارف الإسلامية

الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٥ مساءً
المواطن - واس

يُجسد الجدار القبلي في المسجد النبوي الشريف أحد المعالم المعمارية البارزة التي تعكس جماليات العمارة الإسلامية ودقتها الفنية، بما يكتنزه من زخارف نباتية متقنة تزيّن مساحاته وتضفي على المكان سكينة بصرية تنسجم مع قدسية المسجد ومكانته في نفوس المسلمين.

ويُعد الجدار القبلي لوحة جمالية متكاملة تجمع بين الدقة في التصميم ومهارة التنفيذ، ويُبرز تطور فنون الزخرفة المعمارية التي شهدها المسجد النبوي عبر العصور، حيث تتداخل العناصر الزخرفية النباتية في تشكيلات هندسية متناسقة تعكس عبقرية الفن الإسلامي وثراءه الجمالي.

وتحمل الزخارف النباتية التي تزيّن الجدار دلالات جمالية وفنية ارتبطت بعصور ازدهار العمارة الإسلامية؛ إذ يُعد نمط الزخارف المستوحاة من زهرة التوليب من أبرز العناصر التي ظهرت في هذا السياق، لما تحمله من رمزية للجمال والتناغم والسمو الفني في الفنون الإسلامية.

وشهد الجدار القبلي أعمال ترميم وصيانة نفذتها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع الجهات المختصة، وفق المواثيق الدولية المعنية بالمحافظة على المباني التاريخية، بهدف الحفاظ على قيمته الجمالية والتاريخية، وصون مادته الأصلية، والحد من آثار العوامل البيئية مثل الرطوبة، بما يسهم في استدامة هذا المعلم المعماري البارز ضمن معالم المسجد النبوي الشريف.

