السعودية
في مناطق المملكة ومحافظاتها

“الجوازات” تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك 1447هـ

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢١ مساءً
"الجوازات" تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك 1447هـ
المواطن - فريق التحرير

أعلنت المديرية العامة للجوازات مواعيد العمل في إدارات الجوازات وشعبها في مناطق المملكة ومحافظاتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ.

وأوضحت أن أوقات العمل خلال شهر رمضان في شعبة جوازات حي الرمال بمدينة الرياض من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 1 صباحًا، وستعمل شعبتا جوازات الصيرفي مول والتحلية مول في محافظة جدة حتى نهاية دوام يوم الاثنين 27 رمضان 1447هـ من الساعة 9 مساءً إلى الساعة 1 صباحًا، وإدارات الجوازات في المناطق والمحافظات الأخرى، ستكون أوقات العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً، باستثناء إدارتي الجوازات بمنطقتي الباحة والجوف من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً.

مواعيد العمل في العيد

وبينت الجوازات أن أوقات العمل خلال إجازة عيد الفطر في شعبة جوازات حي الرمال بالرياض ستكون من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 2:30 مساءً وفي إدارتي الجوازات بمنطقتي الباحة والجوف من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 2 مساءً، وإدارات الجوازات في المناطق والمحافظات من الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 2:30 مساءً، فيما سيكون أول أيام عيد الفطر إجازة رسمية في جميع إدارات الجوازات وشعبها بمختلف المناطق.

وأكدت الجوازات جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة لإجراء الخدمات التي لا يمكن تنفيذها عبر منصات وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر، أبشر أعمال، بوابة مقيم)، وإمكانية الاستفادة من خدمة تواصل، التي تُمكّن المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذر تنفيذها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

