الجيش الأمريكي: فقدان طائرة تزود بالوقود من طراز KC-135 غربي العراق

أعلن الجيش الأميركي والقيادة المركزية الأمريكية، فقدان طائرة تزود بالوقود من طراز KC-135 في حادث غربي العراق.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، أن سقوط الطائرة لم يكن نتيجة نيران معادية أو نيران صديقة وجهود الإنقاذ مستمرة.

السيطرة على حريق جيرالد فورد

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن حاملة الطائرات جيرالد فورد تعرضت أمس الخميس لحريق.

وأضافت عبر X، أنه تم احتواء الحريق في الحاملة، مؤكدة أنها باتت جاهزة للعمل.

كذلك أوضحت أن الحريق في حاملة الطائرات جيرالد فورد ليس مرتبطاً بأي عمليات قتالية.

ولفتت إلى أن جيرالد فورد تواصل مهامها في البحر الأحمر.

أتى هذا الحادث على وقع استمرار الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران والتي دخلت يومها الثاني عشر.