فجر اليوم السبت

الجيش اللبناني: مقتل 3 عسكريين بقصف أثناء الإنزال الإسرائيلي بالبقاع

السبت ٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٧ مساءً
الجيش اللبناني: مقتل 3 عسكريين بقصف أثناء الإنزال الإسرائيلي بالبقاع
المواطن - فريق التحرير

أعلن الجيش اللبناني اليوم السبت، مقتل 3 عسكريين، وأصدر بيانا تحدث فيه حول الإنزال الإسرائيلي الذي حصل فجر اليوم في منطقة البقاع شرق لبنان.

وقال الجيش اللبناني في بيانه، إن “وحدات الجيش رصدت 4 طوافات إسرائيلية معادية فوق منطقة الخريبة – بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية، حيث عمدت طوافتان إلى إنزال قوة معادية في محيط المنطقة، بالتزامن مع قصف جوي عنيف وواسع النطاق للقرى المجاورة”.

الإنزال الإسرائيلي في البقاع

وأضاف الجيش اللبناني، أن “الوحدات العسكرية المختصة نفذت تدابير استنفار ودفاع فوري وأطلقت قنابل مضيئة لكشف بقعة الإنزال في حين كان عناصر القوة المعادية قد تواروا عن الأنظار”.

ولفت الجيش اللبناني إلى أنه “تخلل الإنزال عملية قصف وتمشيط معادٍ لهذه البقعة تلاها تبادل لإطلاق النار بين القوة المعادية وأبناء المنطقة بعد انتقال هذه القوة من موقع الإنزال إلى منطقة النبي شيت”.

وأكد الجيش اللبناني أن “العملية الإسرائيلية استمرت حتى نحو الساعة 3:00 فجرا، وقد استشهد 3 عسكريين وعدد من المواطنين نتيجة القصف المعادي العنيف الذي رافق العملية”.

