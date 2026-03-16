الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين

الإثنين ١٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٦ صباحاً
الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين
المواطن - فريق التحرير

أعلن الحرس الوطني الكويتي أن قوة الواجب التابعة له تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين.

وقال العميد جدعان فاضل المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الكويتي في بيان اليوم، إن قوات الحرس تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من إسقاط طائرتي “درون” في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها، مبينًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود تعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

مسيرات تهاجم مطار الكويت الدولي وتصيب نظام الرادار

مسيرات تهاجم مطار الكويت الدولي وتصيب نظام الرادار

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية

وأكّد فاضل أن قوات الحرس الوطني بالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد واستقرارها.

