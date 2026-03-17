السعودية
“الحناء” في حياة المرأة السعودية.. رمز الجمال وإرث الأمهات وجدّات الماضي

الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٤ صباحاً
“الحناء” في حياة المرأة السعودية.. رمز الجمال وإرث الأمهات وجدّات الماضي
المواطن - واس

تُعدّ الحناء إحدى أبرز ملامح الزينة التقليدية التي استمدّت منها المرأة السعودية جمالها عبر الأجيال، إذ استلهمت تفاصيل زينتها من بيئتها الطبيعية، معبّرةً من خلالها عن اعتزازها بجذورها وأصالتها.
واختارت المرأة السعودية الحناء، بوصفها هدية من الأرض، لتزيّن بها يديها وقدميها، ولتكون امتدادًا لإرث متوارث حملته عن أمها وجدتها، وسرًا خالدًا يعكس جمالها الطبيعي.
وارتبطت نبتة الحناء ارتباطًا وثيقًا بحياة المرأة السعودية اليومية، حيث شكّلت عنصرًا أساسيًا في زينتها خلال مختلف المناسبات، وعلامة تعبّر بها عن الفرح والاحتفاء، ولم تكن الحناء مجرد وسيلة لتلوين اليدين والقدمين، بل تحوّلت إلى لغة تعبيرية تحمل في طياتها معاني البهجة والانتماء، وتجسّد عمق الإرث الثقافي الذي تناقلته الأجيال.
كما مثّلت جلسات الحناء تقليدًا اجتماعيًا يجمع النساء بمختلف أعمارهن، حيث تتداخل فيها فنون النقش مع سرد الحكايات، في أجواء يغمرها الدفء الأسري والروحانية.
وعلى الرغم من تطور وسائل التجميل الحديثة، لا تزال الحناء تحافظ على مكانتها المميزة كأيقونة للجمال في حياة المرأة السعودية، بل ازدادت حضورًا وقيمةً بوصفها رمزًا وطنيًا يُعبّر عن الهوية.
وتبرز الحناء بشكل لافت في المناسبات الكبرى، مثل الأعياد والمناسبات الوطنية، حيث تجسّد نقوشها الفنية مشاعر الفخر والانتماء، وتعكس ارتباط المرأة السعودية بأرضها وتراثها الأصيل.

30 مجسمًا مضيئًا احتفاءً بعيد الفطر في الباحة

تحذير.. الإفراط في حلويات العيد يزيد مخاطر السمنة وارتفاع السكر

انتعاش أسواق الذهب في الباحة مع اقتراب...

أمانة جدة تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة...

أسواق الرياض.. وجهة المتسوقين في رمضان لشراء...

30 مجسمًا مضيئًا احتفاءً بعيد الفطر في...

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال...

“استعداد الرجل للعيد”.. مظهر من مظاهر الفرح...

الصحة توصي بتعديل مواعيد النوم تدريجيًا لاستقبال...

الإفراط في تناول الحلويات يسبب التعب والخمول...

