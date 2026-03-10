Icon

الخارجية القطرية: هجمات إيران استهدفت منشآت للغاز المسال

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٤ مساءً
الخارجية القطرية: هجمات إيران استهدفت منشآت للغاز المسال
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، في خبر عاجل منذ قليل، أن الهجمات الإيرانية استهدفت مساء اليوم منشآت للغاز المسال.

وفي وقت سابق، نجحت القوات المسلحة القطرية، الثلاثاء، في التصدي لـ5 صواريخ باليستية قادمة من ايران، دون تسجيل أي خسائر، وذلك بحسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع.

وكان ماجد الأنصاري المتحدث باسم «الخارجية القطرية» شدد في وقت سابق، على ضرورة وقف إيران اعتداءاتها أولاً قبل أي محادثات.

وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحافي من الدوحة قائلاً: «إن قطر تتلقى في الوقت الحالي اعتداءات يومية من إيران؛ لذا لا يمكن الحديث عن محادثات مع إيران، بل يجب وقف الاعتداءات أولاً».

وتابع أن الاتصالات مستمرة مع جميع الأطراف لضمان وجود مخرج من هذا النزاع، لافتاً إلى أن «إيران تواصل مهاجمة البنية التحتية المدنية لدينا».

