الخدمات الطبية بالداخلية تقدم الرعاية الصحية في الحرمين الشريفين خلال موسم العمرة

تقدّم الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية خدمات الرعاية الصحية اللازمة لمنسوبي قطاعات الوزارة والزوار والمعتمرين في موسم العمرة في الحرمين الشريفين.

وتتضمن الخدمات تشغيل العيادة الطبية والفرق الطبية الميدانية في المسجد الحرام بمكة المكرمة، ومستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة للتعامل مع مختلف الحالات الصحية، بما يسهم في سرعة تقديم الخدمات الطبية بكفاءة وجودة.

وتشمل الخدمات تشغيل العيادة المؤقتة والعيادة المتنقلة في المسجد النبوي الشريف، وتوزيع الفرق الطبية الميدانية، وتجهيز العيادات الشاملة التخصصية، ومتابعة الحالات الصحية لرجال الأمن في الميدان عبر السوار الذكي، الذي يسهم في رفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة وتعزيز سرعة التدخل الطبي.

ويأتي ذلك في إطار جهود الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية في دعم منظومة الرعاية الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتوفير أعلى مستويات السلامة والرعاية الصحية في المواقع التي تشهد كثافة في أعداد المعتمرين والزوار.