الداخلية البحرينية: وفاة وإصابة إثر عدوان إيراني على مبنى سكني في المنامة

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٠ صباحاً
الداخلية البحرينية: وفاة وإصابة إثر عدوان إيراني على مبنى سكني في المنامة

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية وفاة شخص وإصابة آخرين جراء عدوان إيراني سافر استهدف مبنى سكنيًا بالعاصمة المنامة في حصيلة أولية.

