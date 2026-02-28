Icon

ترمب يعلن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي Icon ترامب لـ ولي العهد: نؤيد المملكة في أي إجراءات لمواجهة الانتهاكات الإيرانية Icon ملك المغرب في اتصال بـ ولي العهد: نقف حكومة وشعبًا إلى جانب السعودية Icon ولي العهد والمستشار الألماني يبحثان الاعتداءات الإيرانية السافرة Icon الداخلية القطرية: إصابة 8 أشخاص جراء العدوان الإيراني Icon البحرين تعلن التصدي لهجمة جديدة من إيران Icon السعودية حذّرت من الحرب.. فاستهدفت إيران المدن الخليجية لا القواعد الأمريكية Icon وظائف شاغرة بفروع شركة النهدي Icon الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 مسؤولين وقادة إيرانيين Icon عُمان تؤيد دول الخليج والأردن فيما تتخذه من إجراءات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الداخلية القطرية: إصابة 8 أشخاص جراء العدوان الإيراني

الأحد ١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
الداخلية القطرية: إصابة 8 أشخاص جراء العدوان الإيراني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الداخلية القطرية، مساء اليوم السبت، إصابة 8 أشخاص جراء العدوان الإيراني الغاشم على أراضيها، 4 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات وأحدهم في حالة حرجة.

في سياق متصل، أعلنت الخارجية القطرية استدعاء السفير الإيراني وإبلاغه برفضها القاطع لاستهداف أراضيها، ورفضها القاطع لأي عدوان من إيران بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها.

الهجوم على إيران

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد أعلن اليوم بدء الجيش الأمريكي تنفيذ هجوم داخل إيران، مؤكدًا أن التحرك يأتي ردًّا على ما وصفه بمحاولات طهران إعادة بناء برنامجها النووي وتطوير قدرات صاروخية بعيدة المدى تهدد الولايات المتحدة ودولًا أخرى.

وقال ترمب في فيديو مسجل نشره عبر منصة (تروث سوشيال): “إن إيران حاولت إعادة بناء برنامجها النووي”، معتبرًا أن ذلك يشكل خرقًا للتفاهمات الدولية وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.

وأشار -وفقًا لوكالة رويترز- إلى أن طهران تعمل على تطوير صواريخ بعيدة المدى من شأنها تهديد الأمن القومي الأمريكي وحلفاء واشنطن، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من العملية هو التأكد من عدم تمكن طهران من تطوير أو حيازة سلاح نووي في المستقبل.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عُمان: إيران وافقت على عدم امتلاك مواد نووية عسكرية وهناك تقدم بمسار الاتفاق
العالم

عُمان: إيران وافقت على عدم امتلاك مواد...

العالم
الإمارات وقطر تتصديان لموجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
العالم

الإمارات وقطر تتصديان لموجة جديدة من الصواريخ...

العالم
السعودية لن تسمح لأي طرفٍ كان باستخدام أجوائها.. وستعمل على ضمان سلامة أراضيها
السعودية

السعودية لن تسمح لأي طرفٍ كان باستخدام...

السعودية
إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول تزامنًا مع العملية العسكرية ضد إيران
العالم

إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول...

العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 مسؤولين وقادة إيرانيين
العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 مسؤولين وقادة...

العالم
طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل الخطوط الحمراء
العالم

طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل...

العالم
هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف تل أبيب
أخبار رئيسية

هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف...

أخبار رئيسية
قطر والأردن والمغرب والبحرين يدينون الاعتداءات الإيرانية الغادرة على السعودية
السعودية

قطر والأردن والمغرب والبحرين يدينون الاعتداءات الإيرانية...

السعودية