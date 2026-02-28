الداخلية القطرية: إصابة 8 أشخاص جراء العدوان الإيراني

أعلن الداخلية القطرية، مساء اليوم السبت، إصابة 8 أشخاص جراء العدوان الإيراني الغاشم على أراضيها، 4 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات وأحدهم في حالة حرجة.

في سياق متصل، أعلنت الخارجية القطرية استدعاء السفير الإيراني وإبلاغه برفضها القاطع لاستهداف أراضيها، ورفضها القاطع لأي عدوان من إيران بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها.

اعتداءات وهجمات صاروخية إيرانية تصل إلى #الخليج

الهجوم على إيران

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد أعلن اليوم بدء الجيش الأمريكي تنفيذ هجوم داخل إيران، مؤكدًا أن التحرك يأتي ردًّا على ما وصفه بمحاولات طهران إعادة بناء برنامجها النووي وتطوير قدرات صاروخية بعيدة المدى تهدد الولايات المتحدة ودولًا أخرى.

وقال ترمب في فيديو مسجل نشره عبر منصة (تروث سوشيال): “إن إيران حاولت إعادة بناء برنامجها النووي”، معتبرًا أن ذلك يشكل خرقًا للتفاهمات الدولية وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.

وأشار -وفقًا لوكالة رويترز- إلى أن طهران تعمل على تطوير صواريخ بعيدة المدى من شأنها تهديد الأمن القومي الأمريكي وحلفاء واشنطن، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من العملية هو التأكد من عدم تمكن طهران من تطوير أو حيازة سلاح نووي في المستقبل.