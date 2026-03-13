الداخلية القطرية تعلن إخلاء مناطق محددة مؤقتاً كإجراء احترازي

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم، أن الجهات المختصة في قطر بدأت تنفيذ إجراءات لإخلاء عدد من المناطق المحددة بشكل مؤقت، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة إلى حين زوال الخطر.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر منصة إكس، أن عمليات الإخلاء تأتي ضمن التدابير الوقائية التي تتخذها الجهات المعنية للتعامل مع المستجدات وضمان حماية السكان.

ودعت وزارة الداخلية القطرية الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة خلال هذه الفترة.