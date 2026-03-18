الداخلية الكويتية: ضبط 10 عناصر يتبعون لمنظمة حزب الله الإرهابية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء أمس الأربعاء،: ضبط 10 عناصر يتبعون لمنظمة حزب الله الإرهابية.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، أن عناصر خلية حزب الله تلقوا تدريبات خارج البلاد.

وأضاف وزارة الداخلية أنه سيتم اتخاذ أقصى درجات الحزم مع أي شخص يثبت تورطه في المساس بالأمن الوطني.