الدفاعات الإماراتية: نتعامل مع 4 صواريخ باليستية و25 طائرة مسيرة

الأحد ٢٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٢ مساءً
الدفاعات الإماراتية: نتعامل مع 4 صواريخ باليستية و25 طائرة مسيرة
المواطن - فريق التحرير

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية، اليوم، مع 4 صواريخ باليستية، و 25 طائرة مسيرة قادمة من إيران. ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 345 صاروخاً باليستياً، و 15 صاروخ جوال، و 1773 طائرة مسيرة.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية إن هذه الاعتداءات أدت إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية، وإصابة 160 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية، السويدية والتونسية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

