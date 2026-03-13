الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و 27 طائرة مسيرة

سلمان للإغاثة يوزّع 5.224 كرتونًا من التمر في حمص السعودية تدخل قائمة أفضل 10 دول عالميًا في جاذبية الاستثمار التعديني الدولار يقفز لأعلى مستوى في 3 أشهر واشنطن تسمح بشراء شحنات النفط الروسي ضمن إعفاء مؤقت من العقوبات ترامب يهدد: راقبوا ما سيحدث لهم اليوم منظومة متكاملة للعناية بسجاد المسجد النبوي تواكب كثافة المصلين في رمضان وفاة شخصين جراء سقوط طائرتين مسيرتين في صحار العمانية أمطار على منطقة نجران حتى المساء خطيب المسجد النبوي: شهركم الكريم قد دنت ساعات رحيله فاجبروا نقصان البدايات بإحسان النهايات تركيا تعلن إسقاط ثالث صاروخ إيراني في أجوائها
تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية (13 مارس 2026) مع 7 صواريخ باليستية، و 27 طائرة مسيرة قادمة من إيران.
ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 285 صاروخاً باليستياً، و 15 صاروخ جوال، و 1567 طائرة مسيرة.
وخلفت هذه الاعتداءات 6 حالات وفاة من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و 141 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية والسويدية.
وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.