الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و 27 طائرة مسيرة

الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٤ مساءً
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و 27 طائرة مسيرة
المواطن - فريق التحرير

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية (13 مارس 2026) مع 7 صواريخ باليستية، و 27 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 285 صاروخاً باليستياً، و 15 صاروخ جوال، و 1567 طائرة مسيرة.

وخلفت هذه الاعتداءات 6 حالات وفاة من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و 141 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية والسويدية.

وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

