الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية

قالت وزارة الدفاع الكويتية إن الدفاعات الجوية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.