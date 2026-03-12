اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات بالمنطقة الشرقية الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة هطول أمطار الخير على الباحة الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول بتبوك بدء أعمال السجل العقاري في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة المركزي السعودي يرخص لشركة وكاد الحلول للوساطة الرقمية ضمن مشروع محمد بن سلمان.. مسجد الجامع معلمٌ تاريخي وامتداد لذاكرة المجتمع في ضباء المجالس الرمضانية.. تقليد أصيل يعزز التلاحم الاجتماعي في المجتمع السعودي هيئة المياه لملاك محطات تعبئة المياه: بادروا بالحصول على الترخيص قبل انتهاء المهلة
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان, أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.
وقال العقيد الركن العطوان في تصريح صحفي اليوم: “إن أصوات الانفجارات إن سمعت؛ فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية”.
ودعا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.