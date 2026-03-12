الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان, أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.

وقال العقيد الركن العطوان في تصريح صحفي اليوم: “إن أصوات الانفجارات إن سمعت؛ فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية”.

ودعا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.