اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات بالمنطقة الشرقية Icon الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة Icon هطول أمطار الخير على الباحة Icon الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية Icon ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول بتبوك Icon بدء أعمال السجل العقاري في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة Icon المركزي السعودي يرخص لشركة وكاد الحلول للوساطة الرقمية Icon ضمن مشروع محمد بن سلمان.. مسجد الجامع معلمٌ تاريخي وامتداد لذاكرة المجتمع في ضباء Icon المجالس الرمضانية.. تقليد أصيل يعزز التلاحم الاجتماعي في المجتمع السعودي Icon هيئة المياه لملاك محطات تعبئة المياه: بادروا بالحصول على الترخيص قبل انتهاء المهلة Icon

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٣ مساءً
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
المواطن - فريق التحرير

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان, أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.

وقال العقيد الركن العطوان في تصريح صحفي اليوم: “إن أصوات الانفجارات إن سمعت؛ فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية”.

ودعا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

