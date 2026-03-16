الدفاع الإماراتية: دفاعاتنا تعاملت مع 6 صواريخ باليستية و21 مسيّرة إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية الإماراتية، تعاملت مع 6 صواريخ باليستية و21 مسيّرة إيرانية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأحد، أن الدفاعات الجوية لديها نجحت في التعامل إطلاق 4 صواريخ باليستية و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران.

ووفق بيان للوزارة: “تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية (15 مارس 2026) مع 4 صواريخ باليستية، و 6 طائرات مسيرة قادمة من إيران. ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 298 صاروخا باليستيا، و 15 صاروخ جوال، و 1606 طائرات مسيرة”.

وأوضحت أنه “نتج عن هذه الاعتداءات مقتل 6 أشخاص من الجنسية الاماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و142 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية والسويدية”.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.