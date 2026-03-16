الدفاع القطرية: اعتراض 13 صاروخًا باليستيًا وإسقاط المسيّرات بعد هجوم إيراني

أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن دولة قطر تعرضت، اليوم الاثنين، لهجوم تضمن 14 صاروخًا باليستيًا وعددًا من الطائرات المسيّرة أُطلقت من إيران.
وأوضحت الوزارة أن القوات المسلحة القطرية تمكنت من اعتراض جميع الطائرات المسيّرة و13 صاروخًا باليستيًا بنجاح، فيما سقط صاروخ واحد في منطقة غير مأهولة دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار تُذكر.
وأكدت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع الهجوم بكفاءة عالية، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تتابع تطورات الموقف وتتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الدولة.