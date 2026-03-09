الدفاع القطرية: التصدي لـ 17 صاروخًا باليستيًا و6 طائرات مسيّرة دون خسائر

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، تعرض دولة قطر اليوم، لهجوم بعدد (17) صاروخًا باليستيًا و(6) طائرات مسيّرة من إيران.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القوات المسلحة القطرية نجحت في التصدي لجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، دون تسجيل أي خسائر.