الدفاع القطرية: التصدي لـ 17 صاروخًا باليستيًا و6 طائرات مسيّرة دون خسائر

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٥٠ مساءً
الدفاع القطرية: التصدي لـ 17 صاروخًا باليستيًا و6 طائرات مسيّرة دون خسائر
المواطن - واس

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، تعرض دولة قطر اليوم، لهجوم بعدد (17) صاروخًا باليستيًا و(6) طائرات مسيّرة من إيران.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القوات المسلحة القطرية نجحت في التصدي لجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، دون تسجيل أي خسائر.

