الدفاع القطرية تتصدى لهجمة صاروخية

تصدت القوات المسلحة القطرية اليوم لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.
وأفادت وزارة الدفاع القطرية -وفق وكالة الأنباء القطرية- أن قواتها المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت الأراضي القطرية، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.