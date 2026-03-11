Icon

الدفاع القطرية تتصدى لهجمة صاروخية

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٨ مساءً
الدفاع القطرية تتصدى لهجمة صاروخية
المواطن - فريق التحرير

تصدت القوات المسلحة القطرية اليوم لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.

وأفادت وزارة الدفاع القطرية -وفق وكالة الأنباء القطرية- أن قواتها المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت الأراضي القطرية، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.

