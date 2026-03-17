الدفاع القطرية: تصدينا اليوم لـ9 صواريخ باليستية ومسيرات إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع في قطر، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات القطرية تصدت اليوم لـ9 صواريخ باليستية و مسيرات إيرانية.

في سياق متصل، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل الأردني الملك عبدﷲ الثاني، المستجدات الخطيرة في المنطقة، خلال لقاء في الدوحة، اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، أكد الزعيمان، خلال اللقاء، إدانتهما للهجمات الإيرانية المستمرة على الأردن ودولة قطر، مشددين على ضرورة وقفها فورا باعتبارها اعتداء على سيادة الدول وانتهاكا للقانون الدولي.

كما أعرب الجانبان عن رفضهما لمحاولات إقحام الدول العربية في صراع هي ليست طرفا فيه، مشددين على ضرورة استخدام الحوار والقنوات الدبلوماسية لحل النزاعات.

وأكد الزعيمان أهمية استمرار التنسيق على المستوى الثنائي، داعيين إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد واستعادة الاستقرار في المنطقة.