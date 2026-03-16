Icon

حراك متزايد في أسواق القصيم استعدادًا لعيد الفطر Icon السعودية تعزي إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات Icon برنامج التغذية المدرسية قديمًا.. حكاية مبادرة حفرت ذكرياتها في وجدان الأجيال Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات Icon نقل معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى جدة وصربيا خلال التوقف الدولي لمارس Icon لقطات توثق المشاهد الإيمانية والإنسانية في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان Icon حلويات العيد تصنع فرحة الأطفال بخيارات متعددة Icon شرطة عسير تضبط مقيمًا لممارسته التسول Icon توقعات أمريكية بحسم الحرب مع إيران خلال 6 أسابيع Icon وظائف شاغرة في شركة أرامكو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الدفاع القطرية: تصدينا لهجمة صاروخية ثانية استهدفت أراضينا

الإثنين ١٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٤٥ مساءً
الدفاع القطرية: تصدينا لهجمة صاروخية ثانية استهدفت أراضينا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، أن الدفاعات الجوية القطرية، تمكنت منت صد هجمة صاروخية ثانية استهدفت أراضي دولة قطر.

وفي وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستسيّر عددا محدودا من الرحلات الجوية من وإلى الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 28 مارس 2026.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية، أنها ما زالت تواصل تعليق جزء من عملياتها التشغيلية حاليا في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر، مؤكدة في الوقت ذاته مواصلة جهودها لدعم المسافرين المتأثرة رحلاتهم، والعمل على تسهيل عودتهم إلى عائلاتهم ووجهاتهم.

وأكدت الخطوط الجوية القطرية أنها تعمل بشكل مكثف لضمان استمرارية خدماتها والاستعداد لاستئناف عملياتها التشغيلية بشكل كامل وآمن فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر بشأن إعادة فتح المجال الجوي، وذلك بناءً على موافقة الجهات المختصة.

وبينت الشركة أنه تم تعزيز جدول الرحلات المحدودة بهدف توفير قدر أكبر من المرونة للمسافرين الراغبين في السفر خلال هذه الفترة.

ودعت المسافرين إلى الاطلاع على جدول الرحلات المحدث عبر الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية أو من خلال التطبيق الرسمي للشركة أو التواصل مع وكيل السفر.

كما أشارت إلى أنه سيتم التواصل مع المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة إلى إحدى الوجهات المدرجة ضمن جدول الرحلات الجوية الجديد لتزويدهم بالتفاصيل المتعلقة برحلاتهم، داعية إلى التأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بالمسافرين عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق.

ونوهت الشركة إلى أن جداول الرحلات قد تخضع للتعديل أو الإلغاء، وفقا للظروف التشغيلية أو التنظيمية أو متطلبات السلامة أو أي ظروف خارجة عن إرادتها.

ودعت الخطوط الجوية القطرية المسافرين إلى عدم التوجه إلى مطار المغادرة ما لم يكن لديهم حجز مؤكد وساري المفعول للسفر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

