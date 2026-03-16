الدفاع القطرية: تصدينا لهجمة صاروخية ثانية استهدفت أراضينا

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، أن الدفاعات الجوية القطرية، تمكنت منت صد هجمة صاروخية ثانية استهدفت أراضي دولة قطر.

وفي وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستسيّر عددا محدودا من الرحلات الجوية من وإلى الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 28 مارس 2026.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية، أنها ما زالت تواصل تعليق جزء من عملياتها التشغيلية حاليا في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر، مؤكدة في الوقت ذاته مواصلة جهودها لدعم المسافرين المتأثرة رحلاتهم، والعمل على تسهيل عودتهم إلى عائلاتهم ووجهاتهم.

وأكدت الخطوط الجوية القطرية أنها تعمل بشكل مكثف لضمان استمرارية خدماتها والاستعداد لاستئناف عملياتها التشغيلية بشكل كامل وآمن فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر بشأن إعادة فتح المجال الجوي، وذلك بناءً على موافقة الجهات المختصة.

وبينت الشركة أنه تم تعزيز جدول الرحلات المحدودة بهدف توفير قدر أكبر من المرونة للمسافرين الراغبين في السفر خلال هذه الفترة.

ودعت المسافرين إلى الاطلاع على جدول الرحلات المحدث عبر الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية أو من خلال التطبيق الرسمي للشركة أو التواصل مع وكيل السفر.

كما أشارت إلى أنه سيتم التواصل مع المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة إلى إحدى الوجهات المدرجة ضمن جدول الرحلات الجوية الجديد لتزويدهم بالتفاصيل المتعلقة برحلاتهم، داعية إلى التأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بالمسافرين عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق.

ونوهت الشركة إلى أن جداول الرحلات قد تخضع للتعديل أو الإلغاء، وفقا للظروف التشغيلية أو التنظيمية أو متطلبات السلامة أو أي ظروف خارجة عن إرادتها.

ودعت الخطوط الجوية القطرية المسافرين إلى عدم التوجه إلى مطار المغادرة ما لم يكن لديهم حجز مؤكد وساري المفعول للسفر.