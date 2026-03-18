الدفاع القطرية تعلن التصدي لهجوم بـ5 صواريخ باليستية

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض البلاد لهجوم بـ (5) صواريخ باليستية من إيران.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن القوات المسلحة القطرية نجحت في التصدي لـ (4) صواريخ باليستية، بينما سقط صاروخ في مدينة رأس لفان الصناعية مما تسبب بحريق وجارٍ التعامل مع الحريق من قبل الدفاع المدني.