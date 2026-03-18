الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة من إيران إحباط محاولة هجوم بمسيّرة ثانية على أحد معامل الغاز بالمنطقة الشرقية تهيّئة 176 جامعًا ومصلّى لصلاة عيد الفطر لعام 1447هـ بنجران السعودية: نواصل جهودنا لتعزيز أمن الملاحة البحرية إصابة 4 مقيمين وأضرار مادية محدودة نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على موقع سكني بالرياض الدفاع القطرية تعلن التصدي لهجوم بـ5 صواريخ باليستية قطر للطاقة: أضرار جسيمة بمدينة رأس لفان الصناعية إثر هجوم صاروخي مطارات المملكة استقبلت أكثر من 120 رحلة لناقلات دول الجوار تجهيز 664 جامعًا لصلاة عيد الفطر في حائل الذهب يهبط لأدنى مستوى في أكثر من شهر
أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض البلاد لهجوم بـ (5) صواريخ باليستية من إيران.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن القوات المسلحة القطرية نجحت في التصدي لـ (4) صواريخ باليستية، بينما سقط صاروخ في مدينة رأس لفان الصناعية مما تسبب بحريق وجارٍ التعامل مع الحريق من قبل الدفاع المدني.