الدفاع القطرية تعلن تصديها بنجاح لهجوم جوي إيراني

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر، اليوم، لهجوم جوي بصاروخين باليستيين، وصاروخ كروز، وعدد من الطائرات المسيرة من إيران.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات المسلحة القطرية نجحت في التصدي لجميع الطائرات المسيّرة، والتصدي لصاروخ كروز، والتصدي كذلك لصاروخين باليستيين.