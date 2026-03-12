Icon

الدفاع القطرية تعلن تصديها بنجاح لهجوم جوي إيراني

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
الدفاع القطرية تعلن تصديها بنجاح لهجوم جوي إيراني
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر، اليوم، لهجوم جوي بصاروخين باليستيين، وصاروخ كروز، وعدد من الطائرات المسيرة من إيران.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات المسلحة القطرية نجحت في التصدي لجميع الطائرات المسيّرة، والتصدي لصاروخ كروز، والتصدي كذلك لصاروخين باليستيين.

