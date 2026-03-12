الدفاع القطرية تعلن تصديها بنجاح لهجوم جوي إيراني الجهازان الفني والإداري للمنتخب الأول يكملان برنامج الزيارات الميدانية لأندية الدوري المجلس الدولي للتمور يمدد رئاسة المملكة لسنتين ويقرّ اعتماد إستراتيجية خمسية اعتراض وتدمير 4 مسيّرات بالمنطقة الشرقية وأخرى بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة دوريات الأمن بمنطقة الجوف تضبط مقيمًا لممارسته التسول هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض لندن للكتاب 2026 الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة هطول أمطار الخير على الباحة الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول بتبوك
أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر، اليوم، لهجوم جوي بصاروخين باليستيين، وصاروخ كروز، وعدد من الطائرات المسيرة من إيران.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات المسلحة القطرية نجحت في التصدي لجميع الطائرات المسيّرة، والتصدي لصاروخ كروز، والتصدي كذلك لصاروخين باليستيين.