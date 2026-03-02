أعلنت وزارة الدفاع الكويتية سقوط عددٍ من الطائرات الحربية الأمريكية صباح اليوم ونجاة أطقمها بالكامل.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الوزارة العقيد الركن سعود العطوان، أن الجهات المختصة باشرت فورًا إجراءات البحث والإنقاذ وتم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وأن حالتهم مستقرة.

وأضاف العطوان -وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية- أنه جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأمريكية بشأن ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة، مؤكدًا أن الجهات المعنية تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.