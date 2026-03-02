المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير تسع مسيَّرات فور دخولها أجواء المملكة وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم
أعلنت وزارة الدفاع الكويتية سقوط عددٍ من الطائرات الحربية الأمريكية صباح اليوم ونجاة أطقمها بالكامل.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الوزارة العقيد الركن سعود العطوان، أن الجهات المختصة باشرت فورًا إجراءات البحث والإنقاذ وتم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وأن حالتهم مستقرة.
وأضاف العطوان -وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية- أنه جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأمريكية بشأن ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة، مؤكدًا أن الجهات المعنية تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.