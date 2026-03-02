Icon

‏المتحدث الرسمي لـ ⁧‫#وزارة_الدفاع‬⁩: اعتراض وتدمير تسع مسيَّرات فور دخولها أجواء المملكة Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء Icon مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة Icon ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف Icon مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم Icon

نجاة أطقمها

الدفاع الكويتية: سقوط عددٍ من الطائرات الحربية الأمريكية

الإثنين ٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١١ مساءً
المواطن - واس

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية سقوط عددٍ من الطائرات الحربية الأمريكية صباح اليوم ونجاة أطقمها بالكامل.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الوزارة العقيد الركن سعود العطوان، أن الجهات المختصة باشرت فورًا إجراءات البحث والإنقاذ وتم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وأن حالتهم مستقرة.

وأضاف العطوان -وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية- أنه جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأمريكية بشأن ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة، مؤكدًا أن الجهات المعنية تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.

