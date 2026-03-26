الذهب مستقر مع ترقب مؤشرات التهدئة في الشرق الأوسط

استقرت أسعار ‌الذهب اليوم، مع ترقب المستثمرين لمؤشرات أكثر وضوحًا على إحراز تقدم في جهود تهدئة الصراع في الشرق الأوسط، وتوخيهم الحذر في انتظار تطورات جيوسياسية جديدة قد تؤثر على الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية (4503.29) دولارات للأوقية (الأونصة)، فيما خسرت العقود الأمريكية الآجلة ​للذهب تسليم أبريل بنسبة (1.2%)، لتصل إلى (‌4500) دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية (​0.1%) ليصل إلى (71.19) دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين في المعاملات ​الفورية (0.7%) إلى (1906.90) دولارات، ونزل البلاديوم (1.4%) إلى 1404 دولارات.