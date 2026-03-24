الذهب ينخفض لأدنى مستوياته عالميًا

واصل الذهب تراجعه للجلسة العاشرة على التوالي، متأثرًا بارتفاع الدولار وتلاشي توقعات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب، وانخفض سعر الذهب الفوري (4,345 دولارًا للأوقية)، بينما سجلت العقود الآجلة لتسليم أبريل (4,349 دولارًا).
وتأثرت أسعار الذهب بحالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، حيث تراجعت نحو (18%) منذ بداية النزاع.
كما انخفضت أسعار الفضة (67 دولارًا للأوقية)، والبلاتين (1,841 دولارًا)، والبلاديوم (1,393 دولارًا)، مع استمرار قوة الدولار الذي جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.