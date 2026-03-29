الرئاسة الجزائرية تعلن وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال

أعلنت الرئاسة الجزائرية، وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقالت الرئاسة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، إن زروال وافته المنية مساء أمس بالمستشفى العسكري محمد الصغير نقاش في العاصمة الجزائر، مشيدة بمسيرته الوطنية ودوره في خدمة البلاد.

ويعد زروال، المولود عام 1941 بمدينة باتنة شرقي الجزائر، من أبرز الشخصيات العسكرية والسياسية في البلاد، حيث انضم إلى جيش التحرير الوطني وشارك في حرب الاستقلال بين عامي 1957 و1962، وبعد الاستقلال، تقلد عدة مناصب قيادية في الجيش الجزائري.

وشغل مناصب عسكرية بارزة، من بينها قيادة المدرسة العسكرية في باتنة، ثم الأكاديمية العسكرية في شرشال، قبل أن يتولى قيادة عدد من النواحي العسكرية، وصولا إلى تعيينه قائدا للقوات البرية ضمن قيادة أركان الجيش.

وعلى الصعيد السياسي، تم تعيينه رئيسا للدولة في 31 يناير 1994 من قبل المجلس الأعلى للدولة، قبل أن ينتخب رئيسا للجمهورية الجزائرية في 16 نوفمبر 1995.

وفي سبتمبر 1998، أعلن زروال تقليص ولايته الرئاسية والدعوة إلى انتخابات مبكرة، لتنتهي مهامه في 27 أبريل 1999، حيث خلفه الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.